FOOTBALL Heureux et fiers, les joueurs de l'ASM, encore engagés dans trois compétitions, savent surtout qu'il leur encore beaucoup à faire en cette fin de saison...

La joie des Monégasques, qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions après leur victoire contre Dortmund (3-1), le 19 avril 2017. - David Niviere/SIPA

Nicolas Camus Twitter

De notre envoyé spécial à Monaco,

Il a fallu parfois les relancer deux fois pour qu’ils arrêtent de parler du match qui arrive le week-end prochain contre Lyon et disent leur « fierté » d’être en demi-finale de la Ligue des champions. Certes, les Monégasques, magnifiques vainqueurs de Dortmund mercredi (3-1), ont encore trois compétitions à jouer de front dans le mois à venir. Mais tout de même. On était presque plus excités qu’eux de voir que l’épopée allait se poursuivre. Cette performance, une première pour un club français depuis 2010, vaut le coup qu’on s’y arrête au moins cinq minutes, non ?

« Oui on est content, on sait que ce qu’on a fait là, c’est fantastique, reconnaît, presque forcé, Bernardo Silva. Mais demain matin [jeudi], il va déjà falloir se mettre à préparer le prochain match. » Comme s’ils s’étaient donné le mot (ou comme si on leur avait soufflé, ce qui est plus probable), tous ses coéquipiers ont dit la même chose ou presque.

Un autre exemple ? Benjamin Mendy au micro : « On est heureux. Tout le monde ne va pas en demi-finales, c’est fort ce qu’on fait. Ce sont des choses magnifiques, à savourer [ndlr : jusque-là ça va, attendez un peu…] Ça va nous donner de la force pour le championnat. On va se concentrer sur Lyon pour aller gagner là-bas. La Ligue 1, c’est la compétition principale pour nous ». Quant à Kylian Mbappé, il n’est pas passé devant nous, mais il avait déjà livré sa lucide analyse sur beIN.

#ASMBVB

Kylian Mbappé heureux d'être qualifié pour les demi-finales avec l'AS Monaco ! Quel discours ! Quelle maturité ! pic.twitter.com/ReG9F6k31w — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 19, 2017

On vous épargne Radamel Falcao, qui rappelle qu’il faut « prendre match après match ». Qu’on soit bien d’accord, quand même, les sourires étaient bien là. C'est juste que les Monégasques ne veulent pas verser dans l'euphorie. Et ce qu'ils n’ont pas dit avec des mots, on a pu le lire dans leurs yeux. Ceux de Valère Germain étaient peut-être les plus lumineux. « Pour Andrea [Raggi], Suba [Subasic], Nabil [Dirar] et moi, ça a une saveur particulière, parce qu’on est là depuis le début, retrace-t-il. On était au fond de la Ligue 2, et on se retrouve en demi-finale de Ligue des champions. C’est magnifique. »

Voilà, c’était là l’acmé de la zone mixte. Un peu plus loin, en conférence de presse, Leonardo Jardim a tout de même relevé un détail non négligeable. « C’est la première fois qu’une équipe sort de 3e tour préliminaire et va en demi-finale de la Ligue des champions, indique le coach portugais. Ces joueurs vont rester dans l’histoire. »

C’est vrai. Mais on s’en rappellera encore mieux s’il y a un trophée au bout, quel qu’il soit. Là, ils ont promis, les Monégasques prendront le temps de vraiment savourer. Ils ont bien raison de le prendre comme ça.

