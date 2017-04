Sport

FOOTBALL L'AS Monaco reçoit le Borussia Dortmund en Ligue des champions...

Super Kylian - Sascha Schuermann / AFP

William Pereira

AS MONACO - BORUSSIA DORTMUND

Ligue des champions

Quarts de finale retour

2-0

20e: Le Borussia va prendre le bouillon à ce rythme... Le niveau de leur défense est flippant dans le mauvais sens du terme.

16e: RADAAAAMEEEEEL FALCAOOOOOOO POUR LE 2-0! La classique Radamel! Tête plongeante! Quel attaquant bordel! Monaco à un pied et demi en demies!!

14e: NURI SAHIIIIIIIN!!!! Mama mia le coup-franc du milieu du BVB qui s'écrase sur le poteau de Subasic!

12e: BERNARDOOOOO! La tête pas assez puissante du Portugais qui atterrit dans les gants du portier du BVB. Mais quelle action sur le côté gauche de l'attaque Asémiste!

10e: L'ALERTE DE ROLLS REUS! Et le très bel arrêt réflexe de Subasic sur cette tentative à bout portant!

8e: Ouaaaaah qu'est-ce tu fous Suba? Le portier de l'ASM se met tout seul en danger devant Aubam'. Heureusement il se rattrape en dégageant le ballon en touche. Chauuuud!

7e: Enorme début de match des hommes de Jardim qui continuent d'appuyer sur le champignon. Les soldats de Tuchel se noient sous la pression de l'ASM.

5e: C'est n'importe quoi, ça va trop vite pour mes yeux. On dirait un combat DBZ. Seuls les élus peuvent suivre la cadence.

3e: MBAAAAAPEEEE OUVRE LE SCOOOOORE!!! Mais quelle percée de Mendy!! L'ancien de l'OM bouffe la défense du Borussia et frappe, le ballon est repoussé par Burki dans les pieds de super Kylian qui marque un vrai but de renard! 1-0!

2e: Tout se joue sur le couloir Guerreiro/Bernardo pour le moment. Faut dire aux joueurs que l'autre côté du terrain existe hein!

1e: C'est parti à Monacooooo!!

20h46: Les joueurs sont sur la pelouse, le match va bientôt commencer. Au Camp Nou, c'est déjà parti entre le Barça et la Juve.

20h33: Et celle du BVB maintenant. Sans Dembélé, sur le banc :'(

20h30: Pour ceux qui n'étaient pas sur le live d'avant-match, je vous rappelle les compos. On commence par l'ASM.

20h30: C'est parti pour le live les amis! Vivement le coup d'envoi.

Avant le début officiel de ce live, je vous laisse évidemment avec un peu de lecture.

>> Son sourire, sa voix, son regard... Le phénomène Mbappé raconté par son propre corps. Article à lire ici

ON Y EST! Enfin! Après avoir patienté tout l'après-midi, le moment tant attendu est enfin arrivé. L'AS Monaco et le Borussia Dortmund se retrouvent une semaine après la victoire 3-2 des Asémistes en Allemagne. Cette fois-ci, ça se passe à Louis II, où les Monégasques ont remporté de nombreuses batailles (dont celle contre Manchester City). Autant dire qu'il y a de quoi être optimiste ce soir. Mais bon, on a trop souffert cette année pour vendre la peau de l'ours avant de marquer au moins trois ou quatre buts histoire de ce mettre à l'abri.

>> Rendez-vous à 20h30 pour le coup d'envoi de ce live

