20 Minutes avec AFP

John Terry quittera Chelsea, leader du Championnat d'Angleterre, en fin de saison, a annoncé le club londonien lundi.

Le défenseur central, âgé de 36 ans, a accompli toute sa carrière ches les Blues, dont il a porté les couleurs pendant 22 ans, pour plus de 700 matches. L'ancien international a perdu cette saison son statut de titulaire et n'a disputé que cinq matches en Premier League.

John Terry and Chelsea Football Club today jointly announce our captain will leave the club at the end of the season https://t.co/zQZe6zPLGC