Sport

FOOTBALL Pas un match si évident que ça pour le leader de la Ligue 1...

Les joueurs de Monaco heureux après un but face à City - SIPA

B.V.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

Caen - Monaco: 0-1

Mbappé (10e)

27': Provisoirement, donc, Monaco a six points d'avance sur le PSG. Si les Parisiens se craquent ce soir, la Ligue 1 pourrait bien être pliée...

23': Ni le 12 juillet 1998...

Kylian Mbappé n'était pas né à la sortie de "L'école du micro d'argent". — Mathieu Faure (@matfaure) March 19, 2017

19': Bon et sinon Caen essaie de réagir, mais c'est timidou.

Bagger | 19.03.2017 à 14:19

Monaco pas l'anaconda * lol

>> Je crois que ton cerveau essaie de nous dire quelque chose, ahah...

14': La puissance de Monaco, ça fait peur. Et dire qu'il manque Falcao, Bakayoko, Bernardo...

12': Bon le type devient gênant là... 18 ans quoi.

11': MBAPPÉ! Oh ça suffit. Il est déjà trop fort pour la Ligue 1. ll met toute la défense de Caen sur le cul sur un crochet, c'est juste abusé. Derrière finition du gauche parfaite, 1-0.

8': Ca a pas l'air de trop les gêner pour l'intant hein. Caen touche pas un ballon.

5': A noter que Monaco a laissé quelques héros de mercredi sur le banc. Bakayoko et Bernardo Silva, par exemple.

2': Bon Monaco est déjà dans le camp de Caen, l'après-midi va être longue pour le mec qui défend sur Mbappé...

1': C'est parti !

14h45: Coucou les amigos. Bon on vous sort tout de suite les compos car le match débute dans moins d'un quart d'heure

14h: On rappelle l'objectif pour Monaco: tenir à distance le PSG. C'est bien simple, si Monaco gagne aujourd'hui et que le PSG se foire ce soir contre Lyon, le titre peut être presque jouée ce dimanche.

14h: Salut à tous et bienvenue sur 20minutes.fr pour ce live Ligue 1. Caen reçoit le leader de la Ligue 1, Monaco, avec l'idée de faire un coup.

Evidemment qu'on ne voit pas trop qui pourrait arrêter Monaco en ce moment. Si le Manchester City de Pep Guardiola n'y est pas arrivé, on voit pas trop comment Caen le ferait. Et pourtant, ce match a tout d'un match piège. Un dimanche à 15h, trois jours après un exploit en Coupe d'Europe, à l'extérieur, face à une équipe très en forme, avec la pression que met le PSG à trois points derrière... Monaco est en danger à Caen, c'est une certitude. A voir si les hommes de Jardim sont capables de s'en sortir.



>> On se retrouve vers 14h45 pour ce match qui s'annonce emballant. A toute!

Mots-clés :