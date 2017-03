Sport

FOOTBALL Le PSG se déplace dans un club de Ligue 2 pour les huitièmes de finale de Coupe de France...

Blaise Matuidi lors du match entre le PSG et Monaco le 29 janvier 2017. - AFP/FRANCK FIFE

B.V.

Niort - PSG: Coup d'envoi à 18h30

13': Non Jean-Kev! Pour environ sa seule titularisation de la saison, Jean-Kev Augustin rate l'immanquable sur un centre parfait de Maxwell (qui avait juste envie de me faire mentir, au passage).

11': La première occase pour Meunier ! Bonne frappe du latéral parisien, bonne parade du gardien. On peut quand même jouer au foot un peu.

9': Et c'est celle que le PSG va poser une fois qu'il aura été éliminé 0-0 tirs aux buts.

7': Les Chamois sont à l'aise sur l'eau, ils pressent bien le PSG pour l'instant c'est intéressant.

4': En 2017, on a perdu Maxwell. Tous ses centres vont derrière le but c'est gênant.

2': Ok c'est n'importe quoi la pelouse, il y a 10 centimètres d'eau. Si le PSG perd pas un joueur pour le Barça la semaine prochaine ce sera un miracle.

1': C'est parti ! Une place en quarts est en jeu.

18h28: Ambiance post apocalyptique à Niort. Pluie + vent, ça va être sympa.

18h22: Vu l'équipe qu'aligne le PSG, le match en semaine, la pluie qui est tombée toute la journée sur Niort... Ouais, ça va être compliqué.

18h20: Bon, vous y croyez vraiment à une défaite du PSG? Moi je dis que c'est possible...

17h45: On a la compo du PSG. Première titularisation de Guedes, intéressant ça. Retour aussi de Krychowiak au milieu.

Areola - Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Maxwell, Krychowiak, Matuidi, Nkunku, Guedes, Draxler, Augustin

17h30: En attendant le début de la rencontre, souvenez-vous de la dernière défaite du PSG face à un plus petit que lui...

«Rodez, c'était le Barça», vous vous souvenez de la dernière humiliation du PSG en Coupe de France? https://t.co/S86tfrgYV9 pic.twitter.com/5IDMQb4dyY — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 1, 2017

17h30: On a hâte de voir la compo que nous a trouvé ce bon Unai Emery, car il a un paquet d'absent au milieu et devant. Di Maria, Ben Arfa, Motta, Verratti, Rabiot...

17h30: Salut à tous. Bienvenue sur 20minutes.fr pour ce match de Coupe de France entre Niort et le PSG. Vous y croyez à la surprise?

Un piège, vraiment? Le PSG se déplace à Niort en huitièmes de finale à Niort, un club de Ligue 2. Facile me direz-vous pour un club qui a saucé le Barça et l'OM dans la foulée. Ouais, a priori. Sauf que Paris compte de nombreux blessés/forfaits au milieu (Motta, Verratti, Rabiot, Di Maria) et qu'Unai Emery va faire tourner son effectif. Ah et aussi, il pleut le blinde sur Niort et le terrain risque d'être à la limitre du praticable. Autant dire que rien ne sera donné au PSG ce soir.

>> On se retrouve à partir de 18h15 pour suivre ce huitième de finale de Coupe de France

