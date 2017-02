Sport

FOOTBALL L'OGC Nice peut vraiment faire la bonne opération du week-end...

Jean Michael Seri et les Niçois ont un bon coup à jouer en ouverture de la 27e journée de Ligue 1 contre Monptellier. - BEBERT BRUNO/SIPA

NICE - MONTPELLIER : Coup d'envoi 20h45

20h32: Match évidemment important pour les Niçois, qui peuvent faire la bonne opération du week-end. Parce que ça s'annonce pas facile pour ses deux rivaux, Monaco et le PSG. Les Monégasques, bien fatigués après la folie de mardi soir à City, doivent se taper un voyage à Guingamp. Et pour Paris, le Classico est vraiment pas gagné d'avance. Bref, Nice serait bien inspiré de l'emporter à domicile ce soir.

20h30: A Montpellier, on part sur un 4-2-3-1. Avec Boudebouz derrière Mounié, l'homme en forme du moment.

20h28: Sans plus attendre, les compos. En commençant par les Niçois. Pas de Balotelli, (encore) suspendu. Et comme Pléa est blessé jusqu'à la fin de la saison, c'est le jeune Grec Donis en pointe.

20h27: Et hop, de retour. Ce petit Quick post soirée légèrement arrosée est passé tout seul.

19h55: Le temps d'aller me chercher à manger et je suis à vous pour ce live. Rendez-vous dans une petite demi-heure ! A tout à l'heure.

19h54: BONSOIR A TOUS. Soyez les bienvenus chez nous pour le début de la 27e journée de Ligue 1. Un bon petit Nice-Montpellier au programme pour nous ce soir, on va se mettre bien.

Cela fait des semaines que l'on s'attend à ce qu'ils lâchent du terrain. Mais non, le temps passe et les Niçois sont toujours là en tête de la Ligue 1, à batailler avec Monaco et le PSG. Actuellement troisièmes, ils peuvent laisser les Parisiens à trois points et revenir à hauteur des Monégasques en cas de succès ce soir à domicile contre Montpellier. Sachant que ces deux équipes n'auront pas la tâche facile ce week-end ( l'ASM se rend à Guingamp avec le match de City dans les pattes, tandis que Paris se rend à Marseille pour le Classico), les Niçois pourraient faire la (très) bonne opération de cette 27e journée.

>> Soyez-là vers 20h30 pour la prise d'antenne, on va se mettre bien.

