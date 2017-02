Sport

FOOTBALL Les Verts ont pris 3-0 à l'aller mais y croient encore...

Paul Pogba et Jordan Veretout, au duel lors de Saint-Etienne - Manchester United, mercredi 22 février. - PHILIPPE DESMAZES / AFP

B.V.

Saint-Etienne - Manchester: 0-1 (Mkitharyan)

(score sur l'ensemble des deux matchs: 0-4)

45': C'est la mi-temps. Bon, ca sent le sapin pour les Verts.

42': Dans un match comme ça à mon avis il fallait Nolan Roux, c'est le seul capable de mettre un quintuplé à MU.

38': Ah Romero! Bonne sortie devant Monnet-Paquet. Celui qu'on surnomme moneybag outre-manche n'a pas réussi à faire la diff'

RUN97411 | 22.02.2017 à 18:13

Saint Etienne en 2017 ce n'est plus l'équipe des années 70 capable de s'en prendre une à Split ou à Kiev et de renverser tout au retour! C'est du domaine du rêve.



>> Bien vu Sherlock.

33': Ah une bonne tête de Loïc Perrin, c'est bien ça. Par contre Romero la capte en sifflotant.

29': Ohhh popo ce petit centre d'Ashley Young devant le but, Rashford était à la bourre heureusement.

26': Bon il se passe pas grand-chose quand même dans ce match. Les Stéphanois n'y croient plus trop ça se voit.

23': Je peux pas vous la raconter par contre j'aurai 2/3 associations sur le dos.

20': Du coup je fais des blagues dans l'open. Avec un certain succès je dois le dire.

16': Bon là c'est sûr que j'y crois plus trop. Ils nous ont un peu plombé la soirée quand même.

13': BUT DU MEC AU NOM IMPRONONCABLE ! Mkhitaryan nous plombe totalement la soirée. Il faut maintenant en marquer 5 pour se qualifier, ça va pas être évident.

10': C'est pas mal Paul Pogba, bon joueur quand même. J'espère que Didier Deschamps regarde le match.

7': En tout cas respect à Mourinho pour avoir mis la grosse (à peu près) équipe.

5': Va falloir se presser pour le premier but. Parce que non seulement les Verts n'ont pas eu la moindre occase, mais pour l'instant ils n'ont sûrement pas eu le moindre ballon.

3': Dans l'absolu, je vois ça comme ça:

- Un but à la 8e

- un but à la 16e

- un but à la 86e

Prolongations. Tirs aux buts. Victoire. A+.

1': Ca joue ! Allez les Verts, mettez leur le feu!

17h55: Tiens Michel Platini est dans les tribunes. Ca faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu

17h50: Grosse ambiance dans le chaudron.

L'ambiance monte dans le chaudron à 20minutes de cet ASSE-MAN U. pic.twitter.com/k9EYyG8VBN — Jérémy Laugier (@JeremyLaugier) February 22, 2017

17h50: Bon allez on se prépare gentiment pour le game. Vous êtes prêts?

17h08: Et toi, c'est du cashmire ou pas?

Mourinho and Galtier deep in discussion an hour before kick off here in St Etienne #MUFC #ASSE pic.twitter.com/BiZxs8MuxZ — Matt Spiro (@mattspiro) February 22, 2017

17h05: Les compos sont tombées: il y aura et Ibra ET Pogba côté Manchester.

ASSE : Ruffier - Malcuit, Theophile-Catherine, Perrin, Pogba - Veretout, Pajot - Hamouma, Saivet, Monnet-Paquet - Beric

Manchester United : Romero - Young, Bailly, Smalling, Blind - Carrick, Pogba - Fellaini, Mata, Mkhitaryan - Ibrahimovic

17h: Salut à tous et bienvenue sur 20minutes.fr pour ce 16e de finale retour de Ligue Europa entre Saint-Etinne et Manchester United.

Bon, disons le tout net: ça va pas être facile. Remonter trois buts (sans en prendre un seul) à Manchester United quand on s'appelle Saint-Etienne, ça relève plus de l'exploit mais du miracle. Et pourtant, on a envie d'y croire. Entre le PSG qui en colle 4 au Barça et City qui passe de 1-2 pénalty contre eux à 5-3 pour eux score final, on se dit que le foot nous a offert deux trucs surprenant ces derniers temps. Alors on fait confiance aux Verts et à leur peuple pour nous offrir un gros match. Et une sacrée ambiance.

>> Rendez-vous un peu avant 18h pour suivre ce match. Profitez-en, c'est probablement le dernier des Verts en Coupe d'Europe cette saison.

