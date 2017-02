Sport

FOOTBALL Paris peut revenir à un point de Monaco...

Julian Draxler fête un but lors du match entre Rennes et le PSG le 14 janvier 2017. - DAMIEN MEYER / AFP

B.V.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

PSG - Toulouse: 0-0

27': Ca flotte défensivement Paris... Rien à voir avec mardi, aucune agressivité.

25': Roh Thiago Motta la catastrophe ce soir...

22': OH DELORT. IL a retourné la défense parisienne tout seul comme Messi n'a pas su le faire mais il donne au lieu de tirer. Enorme occasion pour le Téfécé.

20': Pas mal du tout Lucas ce soir, en pleine forme. Il doit être vexé comme un poux de ne pas avoir joué mardi.

17': Ca commence à aller un peu vite pour les défenseurs toulousains là. Trejo se met au contre comme Earvin Ngapeth derrière le filet dans sa propre surface, l'arbitre ne siffle pas pénalty. Pourquoi pas.

15': La réponse de Trejo ! Lui aussi envoie une grosse patate à 30 mètres. Juste à côté.

13': OH LA PATATE DE CAVANOSSE ! Il a failli mettre dans le triple 20 en lucarne. Gros travail de Lucas sur cette action.

11': Oh popopop cet enchaînement double une-deux Lucas-Rabiot et la frappe croisée du brésilien est repoussée par Lafont. Joli joli

9': Rabiot c'est totalement l'homme des grands matchs. Il est magique contre le Barça et tout pourri en Ligue 1.

6': Toujours pas la moindre situation pour Paris, qui galère à se mettre en situation

4': On va pas se mentir ce n'est pas tout à fait la même intensité que mardi soir pour l'instant. Disons que c'est même mou pour l'instant.

2': ahaha

On va enfin voir si la DBZ (Delort-Braithwaite-Zullien) est plus forte que la MSN. #PSGTFC — SO FOOT (@sofoot) February 19, 2017

1': C'est parti !

20h58: Pas mal l'attaque de Toulouse quand même: Jean-Delort-Braithwaite, y a du talent.

20h55: Bon vous voyez Toulouse résister au PSG? Le Barça de la Garonne va être en difficulté ce soir. Bon en même temps le PSG a bien fait tourner son effectif, ce sera pas tout à fait la même équipe que mardi. Ni la même ambiance d'ailleurs.

20h50: Allez on reprend l'antenne. D'ici une dizaine de minutes, coup d'envoi de PSG-Toulouse.

20h: Voilà la compo du PSG. Un peu de turn-over quand même: Aurier, Maxwell, Motta, Nkunku et Lucas reviennent dans le onze.

Trapp - Aurier, Marquinhos, Kimpembe, Maxwell - Rabiot, Thiago Motta (cap), Nkunku - Lucas, Cavani, Draxler

20h: Salut à tous et bienvenue sur 20minutes.fr. D'ici une heure, le PSG reçoit Toulouse pour le dernier match de Ligue 1. L'occasion de revenir à un point de Monaco, en tête du championnat.

Oh, la belle affaire. Avec son nul à Bastia vendredi, Monaco a ouvert une bien belle porte au PSG pour revenir dans le sillage de l'ASM, à un point. Oui mais pour ça faut-il encore gagner face à Toulouse au Parc des Princes, ce dimanche soir. C'est certes jouable, surtout quand on a battu le Barça 4-0 sur cette même pelouse il y a quatre jours, mais bon, attention justement au relâchement. Et au plan spécial Dupraz, qui va motiver son onze comme jamais. Bref, on va bien se marrer ce soir.

>> Rendez-vous vers 20h45 pour suivre ce dernier match de la 26e journée...

Mots-clés :