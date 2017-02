Sport

FOOTBALL L'Argentin a ouvert le score contre les Barcelonais mardi...

Angel di Maria fête son but lors du match entre le PSG et le Barça le 14 février 2017. - CHRISTOPHE SIMON / AFP

R.B.

Sa titularisation à la place de Lucas, deuxième meilleur buteur parisien derrière Cavani, avait divisé les supporters parisiens. Angel di Maria a répondu comme il le fallait aux critiques, en ouvrant le score d’un très joli coup franc lors du huitième de finale de Ligue des champions entre son PSG et le Barça. Admirez-moi ça.

Décevant depuis le début de la saison, le milieu offensif argentin a été omniprésent lors de la première période entre Français et Espagnols. Une manière plutôt sympa de fêter ses 29 ans, comme l’a rappelé le compte Twitter du club parisien après son but. Allez, on veut le même en seconde période pour prendre une bonne option pour les quarts de finale. Et tout lui sera pardonné.

Quoi de mieux pour fêter son anniversaire ? Bravo Angel ! #PSGFCB

