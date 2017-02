Sport

FOOTBALL Les Parisiens défient les Catalans au Parc des Princes mardi soir...

Blaise Matuidi au duel avec Lionel Messi lors de PSG-Barça en 2015. - MARTIN BUREAU / AFP

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

PSG-BARCA: Coup d'envoi à 20h45

20h33: Les pronos de la rédac

Baptiste: 2-1

Tristan: 1-2

Clémence: 1-3

Louis: 1-3

Romain: 2-2

20h30: UN QUART D'HEURE. PLUS QU'UN QUART D'HEURE.

20h24: Sinon, il y a aussi un Benfica-Borussia ce soir. Pour les hipsters du foot.

20h22: La MSN se chauffe les pattes.

20h18: Les Barcelonais sortent s'échauffer. Sous les sifflets, évidemment.

20h16: Emery sur beIN Sports: «L'absence de Thiago Silva? L'équipe est prête, j'ai confiance en mes joueurs.»

20h15: Bon, plus qu'une demi-heure avant le coup d'envoi. ON EST CHAUDS.

19h49: Elle vous inspire quoi la titularisation de Di Maria à la place de Lucas ? Venez vous exprimer dans les commentaires.

19h47: Et celle du Barça.

19h46: Au cas où, je vous remets clairement la compo du PSG.

19h45: Sinon, c'est l'anniversaire de Cavani ET de Di Maria aujourd'hui. Allez messieurs, régalez pour l'occasion.

19h45: Fini les tifos moisis et les applaudissements retenus. Ce soir, ça va pousser fort derrière Verratti and co.

PSG-Barcelone: Cette fois, les Parisiens pourront compter sur un vrai public (et il déjà bouillant) https://t.co/4iGDj7DH7a pic.twitter.com/zwQPkBVi1l — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) February 14, 2017

19h45: C'est le match attendu par le PSG depuis deux mois et le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des champions. Ce mardi, les Parisiens affrontent au Parc des Princes leur bête noire de l'ère QSI, qui l'a éliminé deux fois des quarts de la compétition en 2013 et 2015. Comme chaque année, les Parisiens se pointent privés de plusieurs de leurs cadres, entre la suspension de Thiago Motta et la blessure de dernière minute de leur capitaine Thiago Silva. Mais côté barcelonais, on craint pas mal les qualités tactiques d'Unai Emery, rompu aux joutes avec le monstre catalan...

