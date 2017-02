Sport

FOOTBALL Un match avec de l'Europe et de la relégation dedans...

Anguissa face à Sala lors de Nantes-OM, le 12 février 2017. - JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

NANTES - OM : 2-0 (2e période en cours)

Diego Carlos (12e); Stepinski (19e)

46e: C'EST REPARTI à la Beaujoire.

22h01: Rudi Garcia au micro de Paga, avant de reprendre. «Quand on gagne pas un ballon, qu'on perd tous les duels, c'est difficile d'exister. On s'est fait bouger, on a été impatient. J'ai voulu bouger un peu l'équipe, j'aurais pu changer les 11 joueurs mais j'avais pas le droit. Il faut se lpacher maintenant. Si on veut un résultat, il faut faire les choses dans l'ordre: d'abord marquer un but, et puis on verra».

22h00: Les Marseillais sont déjà de retour sur la pelouse. Ils voulaient fuir leur coach le plus rapidement possible à mon avis. En tout cas, ils savent ce qu'il leur reste à faire.

21h52: Une stat' comme ça au passage. Pour dire l'écart de niveau entre les deux équipes sur cette première période.

5 - @FCNantes a cadré 5 frappes dans les 20 premières minutes de ce match, record pour une équipe en Ligue 1 cette saison. Tonus. — OptaJean (@OptaJean) February 12, 2017

45e+1: MI-TEMPS. Les Nantais sont parfaits, bien en place et ils font exactement ce qu'il faut pour faire mal à un OM complètement largué derrière. On se retrouve dans quelques minutes !

44e: Et dire que certains à la rédac croient encore à un retour de l'OM. Ils se produiront très bientôt en one-man-show, soyez là ils ont beaucoup d'humour.

42e: Oh péno là non pour l'OM ? Ah non, y'avait rien. Du tout.

41e: Nantes joue tellement bien le coup sur cette première période. Ils attendent juste ce qu'il faut pour faire sortir les Marseillais, et hop jeu plus long dans les espaces qui prend la défense de vitesse. Simple, efficace.

39e: 23e arrêt du match de Pelé, déjà. Avec Evra qui se fait manger au début de l'action. Qu'est-ce que j'aimerais être dans le vestiaire marseillais à la mi-temps pour entendre ce qu'ils vont se prendre les mecs.

38e: Rho cette relance en touche de Fanni. On n'en est pas encore à la réduction du score, hein.

36e: Hop hop hop Gillet pas loin du csc, comme Fanni tout à l'heure. Une tête à l'envers qui frôle le poteau.

35e: Lol.

35e L'OM commence à aller mieux ! #FCNOM — Olympique Marseille (@OM_Officiel) February 12, 2017

Bonsoir liver, je partage totalement votre comm de 20h00, à propos de Diarra et du challenge à jouer jusqu'à la fin de la saison. Dommage. Diarra et l'OM c'était cool. Mais bon... Faites-nous marrer et que l'OM gagne, et la soirée sera bonne ;)

>> Merci à toi pour ton commentaire. Et désolé pour ce début de match où tu dois bien souffrir !

32e: C'est vrai que dans un match comme ça, le petit Lopez manque d'impact au milieu. Et Cabella, il a eu le malheur de perdre un ballon à 60m de ses cages qui a amené le deuxième but nantais. Voilà. Mais deux changements aussi tôt, c'est clairement l'aveu que tu t'es bien trompé pour Garcia.

30e: Garcia change tout. Cabella sort, comme Lopez. Thauvin et Anguissa qui entrent. A la demi-heure de jeu, ça doit piquer pour les sortants...

28e: OHLALA l'OM au bord du KO !! Stepinski absolument seul en pleine surface, Pelé sort une parade monstrueuse pour repousser sa tête. A la rue Rolando sur le coup.

27e: La recrue nantaise, (Bernard) Pardo, n'est pas au top après un grand écart à vous détruire les adducteurs. M'étonnerait pas qu'il sorte bientôt.

24e: Il n'y a qu'une seule défense olympique.

Un grand merci aux Marseillais d'être solidaires avec nous les Lyonnais dans la nullité en défense. Vrais bros. — C. (@SeriousCharly) February 12, 2017

22e: C'est hallucinant de faiblesse tout ça. Et les Nantais jouent parfaitement les coups pour faire mal. Une leçon pour l'instant.

20e: Contrôle, temps d'attente, finition, tout y est dans ce but de Stepinski. Mais la défense marseillaise, mon dieu mon dieu mon dieu. Ils sont trois autour de lui et pas un pour toucher la baballe. Le mec a eu le temps de prendre un café avant de marquer.

19e: ENCORE !! ET Stepinski qui s'amuse au milieu de tout ça et qui marque, c'est magnifique !!

17e: Pas un pour rattraper l'autre en même temps. On le dit à chaque match, mais c'est pas possible cette défense.

Fanni c'est mieux qu'il s'occupe de la musique dans le vestiaire. — Swann Borsellino (@SwannBorsellino) February 12, 2017

16e: Bafé Gomis qui cadre pas sa tête sur cette galette de Payet sur coup franc. L'OM tente de reprendre le fil tout de suite.

13e: Merci la défense de l'OM sur le coup. Les mecs sont incapables de dégager un ballon. Et Diego Carlos en profite pour marquer son premier but avec Nantes.

12e: Cette fois c'est BUUUUUT pour le FC Nantes !! Pelé en sort une, puis deux, mais la troisième est au fond. C'est Diego Carlos qui est là au second poteau pour la pousser au fond.

10e: Oh l'arrêt de Pelé !! Elle était magnifique cette reprise de Sala ! Le gardien marseillais se couche à 2000 pour la sortir celle-là.

7e: La petite stat qui va bien pour l'OM: 3 victoires sur les 19 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1. #sérénité

6e: LA FRAYEUR côté marseillais ! Coup franc de Dubois >> tête de Fanni mais pas dans le bon sens >> ça frôle le poteau de Pelé.

4e: Mais tente là, Sala ! Il contrôle bien en se levant le ballon, et n'ose pas envoyer la volée qui va bien derrière, à l'entrée de la surface. Dommage.

2e: Ouuh la première mini alerte pour les Nantais, avec le centre premier poteau de Sakai pour Cabella, dont la reprise passe pas loin du cadre. C'est parti sur un bon rythme.

1ère: GOOOOO.

20h58: Sanson-Lopez-Vainqueur >> Busquets-Xavi-Iniesta. Oui oui.

20h55: Allez, les joueurs entrent sur la pelouse. Place aux choses sérieuses.

20h52: Ah oui c'est pas mal du tout. Sachant qu'ils oublient de mentionner l'effet prise de bec avec Pascal Dupraz, qui n'est pas moins impressionnant.

20h48: Je viens de me rendre compte qu'il y avait les Bronzés du ski sur TF1 ce soir. Me lâchez pas hein (sinon l'année prochaine, je skie en juillet).

20h44: Ah oui au fait, il risque d'y avoir quelques mouchoirs blancs sortis par les supporters nantais ce soir, à la 15e minute. Si vous voulez savoir pourquoi, c'est par là.

VIDEO. FC Nantes: «Déconsidérés», des supporters lancent une opération «mouchoirs blancs» https://t.co/OC5FylM4HK pic.twitter.com/0Vz1wjoS4D — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) February 10, 2017

20h40: Je rappelle à toutes fins utiles que vous êtes libres de vous exprimer dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire.

20h36: «Selon la police».

#OM précisément 399 supporters officiellement dans le parcage visiteurs à Nantes #FBsport pic.twitter.com/3BTjkxKvjA — France Bleu Provence (@bleuprovence) February 12, 2017

20h35: Suite (et bientôt fin donc) du feuilleton Diarra, pour les supporters marseillais.

20h33: Celle de l'OM... Retour de tonton Pat' à gauche, et petite surprise avec la titularisation de Cabella en attaque. Une bonne nouvelle pour moi et mon équipe MPG, une moins bonne pour Flo Thauvin.

20h31: On commence par les compos, évidemment. Honneur aux hôtes, avec un duo d'attaque Sala-Stepinski.

20h29: On / est / de / retour. Cette fois c'est bien partie pour ce dimanche soir de Ligue 1.

20h00: Et puis un petit quelque chose sur Lass Diarra, pas dans le groupe ce soir et qui pourrait se barrer en Chine. Quel gâchis si ça se confirme, il y a une super fin de saison à jouer à l'OM pourtant... M'enfin.

20h00: Un peu de lecture pour patienter jusqu'à la prise d'antenne. Tout d'abord un très bon papier sur le petit frère de Dimitri Payet, Anthony, qui évolue dans la réserve d'Angers. La ressemblance est troublante.

>> «Je ne ressens aucune jalousie, que de la fierté d'être son petit frère», souffle Anthony Payet

20h00: Et puis de l'autre côté, Nantes est parti pour se faire peur jusqu'au bout cette saison. APrès un bon mois de janvier avec le nouvel entraîneur Sergio Conceiçao, c'est plus compliqué depuis trois matchs. Il est temps de se reprendre pour les Canaris.

20h00: Et oui, parce que l'OM veut continuer à croire à l'Europe et profiter de la défaite de Lyon hier pour se rapprocher. Comme l'a fait Sainté tout à l'heure, contre Lorient.

20h00: SALUT SALUT ! BIenvenue chez nous pour finir ce week-end comme il se doit, à savoir avec un bon match de Ligue 1 des familles. Peut-être pas le plus palpitant sur le papier, mais beaucoup d'enjeu ce soir.

Et si l'OM s'offrait une fin de saison complètement folle ? L'enjeu est bien là ce soir pour les Marseillais, en voyage à Nantes. Si le podium est inaccesible, sauf en cas de débandade niçoise, la 4e place de Lyon est en point de mire après la nouvelle défaite de l'OL ce week-end. Les Stéphanois en ont déjà profité un peu plus tôt dans la journée grâce à leur large victoire contre Lorient (4-0). L'OM doit faire de même à la Beaujoire, avec une triplette offensive Payet-Gomis-Thauvin qui a fière allure. Evidemment, les Nantais ne l'entendent pas ainsi. Tout juste placés au-dessus de la zone rouge, ils veulent se donner de l'air, et surtout de l'élan pour une fin de saison qui s'annonce très longue sinon.

>> Soyez-là aux alentours de 20h30 pour ce dernier match de la 25e journée de Ligue 1.

