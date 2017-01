Sport

FOOTBALL On ne rigole pas avec les réseaux sociaux en Angleterre...

Bacary Sagna lors du match entre City et Burnley le 2 janvier 2017. - McNulty/JMP/Shutterstoc/SIPA

R.B.

Un petit conseil si vous êtes joueur en Premier League: ne taillez pas l'arbitre sur les réseaux sociaux après un match. Bacary Sagna a ainsi été condamné mardi par la Fédération anglaise à payer une amende de 46.000 euros pour des propos écrits sur son compte Instagram au début du mois.

Manchester City defender Bacary Sagna fined for misconduct in relation to social media post: https://t.co/rLNlUvf1l3 — The FA (@FA) January 17, 2017

Après la victoire de Manchester City contre Burnley (2-1), marquée par l'expulsion de son partenaire chez les Citizens Fernandinho, le latéral droit français avait simplement posé un «10 contre 12», manière de souligner que l'arbitre avait pris fait et cause pour les adversaires des hommes de Pep Guardiola. Et ça, on n'aime pas du tout à la Fédération anglaise visiblement.

