FOOTBALL Toutes les infos transferts du mercredi 11 janvier 2017...

Morgan Schneiderlin lors d'un match de Ligue Europa de Manchester United. - Sipa

Les principales infos

Lyon veut se faire prêter l'ailier gauche de Manchester United, Adnan Januzaj

L'OM a fait une offre à Montpellier pour Morgan Sanson

Morgan Schneiderlin devrait quitter Manchester United pour Everton

10h02: Attention, monument sur le départ. Selon le Telegraph, John Terry pourrait quitter Chelsea dès cet hiver. Le défenseur anglais, qui est rarement aligné par Antonio Conte, pourrait être prêté à Bournemouth. En cas de départ du joueur, les Blues pourraient recruter l'ancien Lillois Simon Kjaer, aujourd'hui au Fenerbahçe.

9h41: Des nouvelles d'un Bleu. Le milieu de terrain français de Manchester United Morgan Schneiderlin est «tout proche» d'être transféré à Everton, a indiqué mardi l'entraîneur mancunien Jose Mourinho à l'issue de la victoire contre Hull (2-0) en demi-finale aller de Coupe de la Ligue.

«Avant le match, j'ai été informé par (le vice-président de MU) Ed Woodward que le transfert était tout proche, a indiqué le Portugais à la chaîne Sky Sports. Donc Morgan va plus que probablement partir pour Everton».

Les médias britanniques avaient annoncé qu'un accord entre United et Everton avait été trouvé pour le transfert du Français de 27 ans, apparu huit fois seulement sous le maillot des Red Devils depuis l'arrivée de Mourinho sur le banc mancunien.

Schneiderlin évoluait depuis 2015 à Manchester United, après avoir été transféré depuis Southampton pour 25,4 millions d'euros.

8h50: Sinon, l'OM passe enfin à l'attaque sur Morgan Sanson. Le club marseillais aurait, selon RMC, envoyé une offre de 8 millions d'euros à Montpellier pour son milieu de terrain. Laurent Nicollin, interrogé par la radio, espère en obtenir 15.

8h50: Bonjour tout le monde, et une première info du matin. Selon L'Equipe, l'OL souhaiterait obtenir le prêt d'Adnan Januzaj. Le jeune milieu offensif de Manchester United est actuellement prêté à Sunderland, 18e de Premier League. Mais les Lyonnais espèrent convaincre les Red Devils de casser ce prêt pour obtenir à leur tour un prêt du joueur.

