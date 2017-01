Sport

FOOTBALL Mais il va falloir convaincre West Ham, le club anglais où le Bleu évolue, et ça...

Dimitri Payet avec West Ham, le 17 décembre 2016. - Mitchell/IPS/Shuttersto/SIPA

On ne sait pas pour vous, mais pour nous, c’est un grand oui. L’OM, qui se prépare activement pour son premier mercato de l’ère McCourt, aurait trouvé LA cible prioritaire de cet hiver. L’Equipe de ce lundi (lien vers l’édition abonnés) affirme en effet que la nouvelle équipe dirigeante veut faire revenir Dimitri Payet sur la Canebière. Pour ne rien gâcher, le joueur n’aurait rien contre cette opération, a priori.

9 buts, 12 passes décisives

Parti à l’été 2015 pour 15 millions d’euros, le milieu offensif a pris, depuis, une tout autre envergure. Titulaire en équipe de France, nominés au titre de joueur de l’année de Premier League au terme d’une première saison plus que réussie avec West Ham (9 buts - et pas n’importe lesquels -, 12 passes décisives en championnat), Payet est un désormais un joueur qui compte en Europe. Et il n’a jamais caché qu’il se verrait bien revenir un jour, notamment dans une interview accordée à SFR Sport le 20 décembre.

Dimitri Payet : "L'OM a un projet qui semble intéressant" 📺⚽️ Entretien exclusif dans @TeamDugaRMC et sur #SFRSport 1 à la MT de #EVELIV ! pic.twitter.com/Rgkiwqk8Kg — SFR Sport (@SFR_Sport) December 19, 2016

Evidemment, plusieurs obstacles se dressent devant la réalisation de ce transfert. Le salaire de l’intéressé, déjà, supérieur à 2,5 millions d’euros net annuels selon L’Equipe. Même si l’on part du principe que Payet est prêt à faire des efforts, il faudra également convaincre West Ham de lâcher son meilleur joueur.

Enchères à 117 millions d'euros

Comme le rappelle le quotidien sportif, le fils du copropriétaire du club anglais, Jack Sullivan, avait fixé le début des enchères à 100 millions de livres (117 millions d’euros) après l’Euro époustouflant de son poulain. Le nouveau président olympien, Jacques-Henri Eyraud, serait prêt à aller jusqu’à 40 millions d’euros. Les négociations s’annoncent donc serrées (pour ne pas être trop défaitistes).

