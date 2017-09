EN DIRECT. France-Allemagne: Les Bleus doivent se réveiller s'ils veulent survivre... Suivez le live à 14h10...

Oublier. Il faudra, pour l’équipe de France, oublier le dernier match de poule contre la Slovénie. Véritable catastrophe offensive, défensive et comportementale, cette rencontre doit à tout prix servir d'anti-modèle aux hommes de Vincent Collet. Pour battre l'Allemagne et atteindre les quarts, il faudra donc faire tout l'inverse. Retrouver l'efficacité offensive des premiers matchs et hausser le ton en défense, talon d'Achille de cette équipe de France du futur. Les Allemands sont extrêmement coriaces, mais pas inacessibles à condition de bien jouer. Derrière il y aura sûrement l'Espagne, encore faut-il réussir à l'atteindre.

