Snif... ça ne sera vraiment pas pareil sans lui.Philippe Gilbert a déclaré forfait pour les deux prochaines classiques ardennaises, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, après sa chute dans l'Amstel Gold Race qu'il a pourtant remportée dimanche. Son équipe Quick-Step a annoncé lundi que le champion de Belgique souffrait d'une déchirure mineure au niveau du rein droit qui nécessite «une semaine de récupération complète».

