Martin Fourcade n’a pas pu profiter de son tour d’honneur exactement comme il en rêvait.Malgré ses 20 secondes d’avance sur la concurrence, grâce à une course parfaitement maîtrisée, le vainqueur de la Coupe du monde savait qu’il allait très probablement se faire disqualifier. Pourquoi ? Parce qu’il a mis des chargeurs vides sur sa carabine.

On vous explique : Fourcade a été victime d’un problème de chargeur lors de son premier passage au tir et en a reçu un autre juste avant le 2e tir couché de la part de l’un des entraîneurs de l’équipe de France Jean-Paul Giachino. Celui-ci lui a jeté le chargeur sur le pas de tir, une pratique interdite, poussant les juges à mettre en réserve le résultat du Français.

Quand Martin Fourcade oublie son chargeur pendant la mass start https://t.co/aXVWXsFO4q pic.twitter.com/p2UPi22nHF — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) March 19, 2017

Fourcade raconte, au micro de La Chaîne l’Equipe : « Ça aurait été une course parfaite si j’avais oublié d’être bête avant de partir. J’ai huit chargeurs le matin d’une course. J’en utilise quatre pour mes réglages et je mets mes quatre nouveaux dans ma carabine pour la course. Aujourd’hui j’ai fait la même chose sauf que mes quatre nouveaux n’étaient pas chargés. »

Les explications de Martin Fourcade, un peu tête en l'air avant le départ de la mass start ! 😂 #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/GP3KDA0Qe0 — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) March 19, 2017

Et c’est donc pour ça que Jean-Paul Giachino, « qui a toujours un chargeur sur lui », lui a lancé le sien. Dans l’histoire, Fourcade a perdu une vingtaine de secondes et aurait surtout dû être disqualifié. Sauf que le jury, plutôt magnanime sur ce coup il faut le reconnaître, a décidé de valider la victoire du Français. Parce qu’elle était indiscutable sportivement, voilà tout.

