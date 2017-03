Sport

BIATHLON Une dernière victoire avant les vacances?...

Martin Fourcade a été immense au tir samedi - JUNG Yeon-Je / AFP

B.V.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

Mass-start d'Oslo: Classement provisoire après trois tirs

1. Fourcade

2. Beatrix

14h00: 5/5 !!!!!!! Il se balade !!! 20/20

13h59: Allez là ! Martin va arriver au dernier tir avec quasiment une faute de marge.

13h59: Juste pour info, Martin Fourcade a 20 secondes (!) d'avance sur le deuxième, Slesingr. Béatrix est 3e.

13h59: Ca va être gênant ce moment où Martin Fourcade va gagner. Et où les organisateurs vont devoir le disqualifier.

13h57: 1. Fourcade, 2. Béatrix

13h56: ET il claque encore un 5/5 sur le premier débout.Et Jean-Gui Béatrix ressort deuxième juste derrière Martin Fourcade ! Les Français sont en force sur cette mass start !

13h54: Allez, même s'il est disqualifié, va la gagner quand même celle-là Martin !

13h52: Attention, un astérisque vient d'arriver à côté du nom de Martin Fourcade. Il risque une disqualification car un entraîneur lui a envoyé directement un chargeur...

13h52: Au classement provisoire à mi-course:

1. Lesser

2. Shipulin

3. Fourcade

et 7 ou 8 autres coureurs dans le premier peloton.

13h50: Regardez ce tir avec l'officiel qui donne ses chargeurs à Martin...

13h48: Et pendant ce temps-là, Simon Schempp a fait une faute et ressort du pas de tir en 18e position. Martin Fourcade peut encore croire au globe de la spécialité.

13h47: C'est bon, Martin a récupéré des chargeurs ! Et il fait un 5/5 !!!! Il repart dans le groupe de tête.

13h45: Fourcade a retrouvé la tête ! Déjà il a repris le temps grâce à l'effet de peloton. Plus de peur que de mal dans cette histoire. A condition bien sûr qu'il récupère des cartouches au passage.

13h42: Voilà le classement provisoire:

Classement après le 1er tir. Seul Desthieux a tourné (1 fois) côté français. #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/0LMHqtvtrb — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) March 19, 2017

Martin Fourcade est à une 20 aine de secondes.

13h40: Voilà l'incident...

Un problème de chargeur pour @martinfkde ? Heureusement, pas de problème et le 5/5. #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/wDgU0V24WF — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) March 19, 2017

13h38: Donc sérieusement, le type a oublié ses balles avant de partir. Bon c'est vraiment la dernière course de la saison.

13h37: Ouhla Martin Fourcade avait oublié de metttre des balles dans son chargeur !!!! Il fait un 5/5 mais perd 20 secondes ! N'importe quoi...

13h35: On va arriver au premier pas de tir, le course va enfin débuter vraiment.

13h32: Comme souvent en mass start, départ très groupé, le peloton n'explosera qu'après le premier tir. Pour l'instant Martin Fourcade est dans les premières positions.

13h30: C'est parti !!!!

13h28: Si Martin Fourcade veut remporter le globe, il doit remporter la mass start et espérer que Simon Schempp ne fasse pas dans les 6 premiers.

13h25: Allez on va partir à Oslo. Vous la sentez comment cette dernière course de la saison?

12h30: On vous rappelle le principe de la mass start: les 30 meilleurs concurrents du week-end s'élancent en même temps pour 15 kilomètres, avec quatre tirs au programme.

12h30: Salut à tous et bienvenue sur 20minutes.fr pour suivre ce live de mass start en biathlon. C'est le dernier de l'année, snif...

On est déjà un peu triste à l'idée d'y penser. Oui, une fois que ce live sera terminé, il va falloir attendre près de 8 mois pour revoir du biathlon de haut niveau à la téloche. Huit mois, c'est long, très long... Alors profitons de cette mass-start d'Oslo et encouragons nos français pour leurs derniers coups de carabine avant les vacances. Avec un vrai objectif pour Martin Fourcade en plus: remporter le petit globe de la spécialité, lui qui a déjà largement remporté le gros globe de la Coupe du monde.

>> On se retrouve vers 13h30 pour le début de cette dernière course de l'année...

Mots-clés :