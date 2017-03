Sport

COUPE DU MONDE Anaïs Bescond a réalisé une très belle course pour décrocher un podium à Pyeongchang...

On attendait une nouvelle fois Anaïs Chevalier, sur le podium du sprint à Pyeongchang en milieu de semaine, mais c’est finalement son homonyme Bescond qui a réussi à se faire une place dans le trio de tête à l’issue de la poursuite dames de samedi.

La Française a terminé la course à la troisième place loin, très loin de l’écrasante Laura Dahlmeier (+ 1min18) et sur les talons de la Finlandaise Makarainen, grande spécialiste de la poursuite et deuxième du jour.

Anaïs Bescond est récompensée par une 3e place dans cette poursuite sur le site des prochains JO. 👏 #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/WXWBFKwrxp — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) March 4, 2017

Au classement général de la Coupe du monde, Marie Dorin-Habert reste la meilleure Française (4e), même si Anaïs Chevalier n’est plus qu’à une petite centaine de points (6e). Justine Braisaz reste dans le top 10 malgré une course décevante samedi.

