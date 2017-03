Sport

BIATHLON L'athlète française n'a pas pu finir la course...

Victime d'un malaise, Marie Dorin a dû abandonner la course - FRANCK FIFE / AFP

B.D.

Elle était pourtant bien partie. Alors qu’elle était en troisième position lors du sprint de l’étape de Coupe du monde de Pyeongchang en Corée du Sud, la Française Marie Dorin-Habert a été victime d’un malaise et a dû abandonner la course, rapporte le journal L’Equipe. « Marie a vu les étoiles. Elle n’était pas bien du tout et quand je l’ai vue passer à côté de moi, je lui ai dit d’arrêter. Elle risquait de mettre sa santé en danger », a expliqué son entraîneur Stéphane Bouthiaux.

Mais les nouvelles ne sont pas complément mauvaises pour les Françaises. Anaïs Chevalier termine en effet sur le podium à la troisième place derrière la Norvégienne Tiril Eckhoff etla leader de cette Coupe du monde, l’Allemande Laura Dahlmeier. Anaïs Bescond et Julie Braisaz terminent quant à elles 8e et 10e.

A suivre ce week-end chez les hommes, Martin Fourcade qui pourrait encore épater la galerie en remportant une sixième victoire d’affilée au classement général de la Coupe du monde.

