Sport

CHAMPIONNATS DU MONDE La France se contentera d'une médaille de bronze chez les dames sur ces mondiaux...

Pas de médaille individuelle pour Dorin-Habert - FRANCK FIFE / AFP

W.P.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

MONDIAUX DE BIATHLON

Mass-start

12,5 km

11h30

C'est fini pour cet avant-dernier live des mondiaux de biathlon. On part pleurer pour nos Française avant de revenir plus forts pour la course de Martin Fourcade et compagnie. Donnez-nous une médaille d'or, bon sang. Allez, à toute!

12h06: Marie Dorin-Habert, au micro de La chaîne L'Equipe: « C'était une course de haut-niveau. Je ne m'en veux pas car j'ai fait un bon tir, les autres étaient meilleures. Sur le plan individuel je suis déçue par ces mondiaux mais je n'avais pas le niveau pour faire mieux. »

12h04: Dahlmeier l'emporte! Il n'y a rien à dire, l'Allemande a marché sur ces mondiaux! Marie Dorin-Habert en termine avec 40 secondes de retard. Il lui a manqué de jus sur les skis. Septième position et première française.

12h03: C'est mort pour la médaille. Marie est descendue à la septième position. Elle n'était pas bien sur les skis. Le bronze sera pour la Finlandaise Makarainen, qui vient d'avaler Koukalova tel Pacman.

12h01: C'est quasi gagné pour Dahlmeier qui file en tête et creuse l'écart sur la dernière bosse. IMPRESSIONNANTE L'ALLEMANDE!

12h00: Quoi que... Dunklee plafonne. Dahlmeier va la croquer!

11h59: Dunklee qui va chercher l'or après Bailey chez les hommes... C'est monstrueux.

11h57: NOOOOOOOON MARIE QUI CRAQUE!! Elle va jouer le bronze contre Koukalova. Ca va très vite sur les skis pour la Tchèque...

11h56: Le dernier tir debout. Le moment de vérité. Le rythme cardiaque monte à 12728189... Insupportable.

11h55: Dunklee a du mal dans les montées. Clairement pas une grimpeuse elle...

11h53: Ouhloulou Marie qui remonte très bien sur les skis. Elle est troisième à quatre secondes de Dunklee! Si elle passe le dernier tir sans faute elle ira clairement jouer la gagne.

11h51: OUIIII MARIIIIEEEE TU ES ENORME! Elle repart à la quatrième place à cinq secondes du podium! C'est plus que jouable. Mais cette diablesse de Dunklee ne lâche rien en tête. Elle a dix secondes d'avance sur la Française!

11h50: Premier tir debout... Ca va être tendu. Je tremble, les amis.

11h49: Marie Dorin porte le dossard 7. Elle est quatrième.

Les femmes en tête :

1. Dunklee

2. Dahlmeier

3. Koukalova

4. Dorin Habert

5. Wierer

GO MARIE 💪🇫🇷#EspritGlisse #hochfilzen2017 pic.twitter.com/ICV7ChuADp — Esprit Glisse (@EspritGlisse) February 19, 2017

11h47: Et Dunklee qui est infernale. Elle remet 4 secondes à tout le monde sur la portion plus plate de la piste. Par contre elle va tout perdre sur la montée, on connaît la chanson.

11h46: Dorin est plus que jamais dans le coup pour la médaille. Il va falloir garder ce rythme et cette efficacité sur le tir debout.

11h43: On repart pour un autre couché... ET C'EST BON POUR MARIE! Sans-faute! Par contre ça va tourner pour Célia Aymonier. Braisaz a encore fauté. Chevalier a fait son premier sans-faute.

11h42: L'Américaine est toujours en tête au tiers de la course mais son avance est en train de fondre. C'est bientôt la fin du voyage pour elle.

11h40: Marie Dorin reste au contact des meilleures même si là, l'Américaine Dunklee a pris cinq secondes d'avance sur tout le monde sur les skis.

11h36: Aymonier et Dorin font un sans-faute au premier tir couché! C'est bon ça!!! Par contre les deux espoirs Braisaz et Chevalier vont faire un tour de pénalité...

11h35: Ca y est, l'Italienne a pu récupérer un deuxième bâton. Problème réglé.

11h34: Oh Dorothea Wierer qui perd un bâton en pleine montée! Elle va perdre pas mal de temps dans cette histoire...

11h33: Pour le moment le peloton est compact. Aymonier est la première française pour le moment avec une seconde de retard sur la tête tandis que Dorin part tranquillement et est reléguée à 4 secondes.

11h30: C'est parti pour cette dernière course féminine!

11h28: Départ imminent. On croise les doigts pour nos Françaises... J'ai un bon feeling là.

11h20: C'est parti pour ce live les amis! Nous sommes à dix minutes du départ de cette mass-start. Comme toujours, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires.

Les dossards pour cette mass-start sont tombés. Chevalier, Dorin-Habert et Braisaz sont dans les dix premières.

Dossards des 🇫🇷 pour la mass start de 11h30 :

4 A.Chevalier

7 M.Dorin-Habert

10 J.Braisaz

18 @Celiaymonier

Allez les Girls ! 👊🏻 #biathlon pic.twitter.com/VtmMmEcGva — Biathlon Fan France (@BiathlonFanFr_) February 19, 2017

Salut à tous, les Minutos! j'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes prêts à encaisser une grosse journée de sport, car le programme est très chargé aujourd'hui. On commence gentiment avec la dernière course de ces mondiaux de biathlon chez les dames, avec la mass-start de 12,5 km. C'est pour la France l'occasion de décrocher une deuxième (voire plus si affinités) médaille en individuelle et pour Marie Dorin-Habert la dernière chance de se rattraper en individuel. Ca ne sera pas simple car les favorites sont en forme, mais on y croit.

>> Rendez-vous à 11h20 pour le début du live

Mots-clés :