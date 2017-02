Sport

BIATHLON Il termine les Mondiaux avec 5 médailles

France's Martin Fourcade competes during the 2017 IBU Biathlon World Championships in Hochfilzen on February 12, 2017 - FRANCK FIFE/AFP

20 Minutes avec AFP

Martin Fourcade, qui a bouclé dimanche les Mondiaux 2017 sur un total de 5 médailles - dont un titre - sur 6 courses disputées, assume totalement ses prises de position contre le dopage: «Je n'ai pas envie de m'asseoir sur mes convictions».

>> A lire aussi : Mondiaux de biathlon: Schempp remporte la mass-start... Fourcade cinquième...

Que vous inspire cette 5e place sur la mass start?

J'étais dans la meilleure des situations pour gagner avant le dernier tir. Malgré un tour de pénalité au premier tir, j'avais réussi à revenir dans le match sans perdre trop d'énergie. Mais je n'ai pas réussi à lâcher cette première balle sur le dernier tir et ça a cassé cette dynamique. J'étais malade depuis l'individuel et j'avais laissé du jus. Mais j'ai quand même réussi à élever mon niveau sur les skis. Cela n'a pas souri au niveau du tir. Il n'y a pas de regrets.

Quel bilan tirez-vous de ces Championnats?

Ce sont de beaux Championnats. Curieusement, aujourd'hui c'était la course où j'aurais pu le plus m'amuser et je suis à peine déçu de ne pas avoir réussi à maîtriser ce dernier tir. Mais si on regarde l'ensemble de ces Championnats et si on projette ça sur les jeux Olympiques l'an prochain, forcément, je suis super heureux et je rêve de la même chose. Je ferai tout pour y arriver. Si je regarde les Championnats dans son ensemble, je suis extrêmement satisfait et serein. C'est bien plus que ce pourquoi j'étais venu et ça donne des idées pour la suite.

Vous avez affiché une très belle régularité avec une 5e place comme plus mauvais résultat...

C'est génial. On peut toujours parler de ce que j'aurais pu faire de mieux, mais je vais me focaliser sur ce que j'ai fait de bien pour arriver à être dans les mêmes dispositions pour les Jeux.

N'y a-t-il pas trop d'attente du grand public à votre égard?

Il y a beaucoup d'attente du grand public et de la presse. Quand je fais une médaille de bronze, il y a une déception pour la plupart d'entre vous, alors que ça ne l'est vraiment pas pour moi. Si je repars des Jeux l'an prochain avec cinq médailles dont un titre, il n'y aura pas grand monde qui sera déçu.

Est-ce que votre forte implication dans la lutte antidopage vous a perturbé lors de ces Mondiaux?

Honnêtement, je ne pense pas. Il y a eu des affaires durant ces Championnats et j'ai gagné la poursuite. En plus, je ne me pose même pas la question. J'ai envie de vivre avec mes convictions, avec ce qui m'est cher et de ne pas m'asseoir sur ma fierté pour gagner une course. J'ai fait ce qui me semblait bon pour moi, mon sport, pour ce que j'ai envie de laisser.

>> A lire aussi : Dopage, troll et faits de course... Pourquoi le ton monte entre Fourcade et les biathlètes russes

Qu'attendez-vous de la prochaine étape de la Coupe du monde à Pyeongchang, hôtes des prochains JO?

Je ne vais pas chercher le Gros Globe en Corée du Sud même si ça devrait se faire là-bas. Je vais surtout chercher des repères, je vais être attentif à la piste, au contexte, aux distances pour les déplacements. J'ai des choix à faire l'an prochain dans ma préparation.

Mots-clés :