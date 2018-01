Ligue 1: «Il faut qu'on leur morde les mollets», Der Zakarian y croit fort contre le PSG

Montpellier n’a pas l’équipe la plus sexy du plateau, mais personne ne sait mieux que Der Zakarian et son groupe comment gêner les gros bras du championnat.​ Ni le PSG (0-0 à l’aller), ni Monaco et ni l’OL (en deux tentatives) n’ont pour l’instant réussi à prendre les trois points contre l’ogre héraultais. C’est dire que Paris a loin d’avoir match gagné samedi après-midi au Parc des Princes. D’ailleurs, Michel Der Zakarian a conditionné ses joueurs pour faire un résultat.

« Il faut qu’on joue avec l’ambition de ramener quelque chose de là-bas, prévient Michel Der Zakarian. Dans un premier temps, il va falloir bien défendre et ensuite ne pas rendre le ballon trop vite. Quand on n’aura pas le ballon, on sait qu’ils vont nous faire courir. Pour courir le moins possible, il faut rester compact et qu’on leur morde les mollets. Il va falloir serrer les distances et que l’on soit beaucoup plus agressifs que certaines équipes qui ont joué contre eux ».