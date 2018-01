Ligue 1: «Neymar sera le meilleur joueur du monde, et il le sera ici», Emery sort les crocs

Pas un jour sans que la presse espagnole n’évoque un possible transfert de Neymar au Real Madrid, pas un jour sans que le PSG n’y réponde plus ou moins directement. Unai Emery, de passage en conférence de presse avant la réception de Montpellier samedi, y est allé de sa référence, après avoir confirmé que le Brésilien se sentait mieux et ferait probablement partie du groupe après l’entraînement de vendredi : «Neymar sera le meilleur joueur du monde, et il le sera ici ».

More on Neymar from Emery: "It is a minor injury. However, he needs to feel 100% before he can play again. Yesterday, he felt good. I hope it will be the same later. He is happy on the pitch & with his teammates." #PSGMHSC