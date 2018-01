C’est le charme des mois de janvier, entre les tirages au sort de Coupe et la L1, il arrive de se retrouver plus vite que prévu. Monaco et Nice ont déjà joué un derby la semaine passée (remporté avec pas mal de chance par l'ASM​) qu’il faut déjà remettre ça, cette fois-ci à Louis II. Un match déjà très important pour les hommes de Jardim qui ont la malchance de devoir enchaîner une semaine à trois matchs à l’extérieur, puisque les supporters niçois devraient garnir les tribunes en nombre. Quoi d’autre ? Nice est en pleine bourre (5 victoires sur les 6 derniers matchs), et l’ASM sent le souffle très chaud de l’OL et de l’OM dans son coup. Bref, c’est déjà un match qui vaut cher.