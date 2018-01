Euro de handball: Les Bleus ont déroulé, vivement la suite! France-Biélorussie à revivre

Jusque-là tout va bien. Victorieuse de ses deux premiers matchs de poule, l’équipe de France, qui a pris la bonne habitude de remporter l’Euro tous les quatre ans depuis 2006,st parfaitement placée pour rejoindre (déjà) le dernier carré en Croati​. On anticipe un peu, mais en cas de victoire contre la Biélorussie, les Bleus attaqueront la deuxième phase de poule en position idéale. Est-ce que c’est fait d’avance ? Jamais, of course, d’autant que les Biélorusses sont encore dans le coup grâce à leur étonnante victoire contre l’Autriche. Mais comme le dit Didier Dinart, « On sait aussi qu’on est supérieurs à l’équipe biélorusse. On ne va pas se cacher ». C’est ce qu’on voulait entendre.