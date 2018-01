VIDEO. Ça va vraiment mal au Real Madrid, battu à la maison par Villarreal

Varane et Ronaldo lors de la défaite du Real Madrid à domicile contre Villarreal (0-1), le 13 janvier 2018. — GABRIEL BOUYS / AFP

Là, ça craint vraiment. Le Real Madrid, malgré une domination de tous les instants, a perdu à domicile contre Villarreal, samedi soir à Bernabeu. C'est son troisième match d'affilée sans victoire en Liga depuis sa déroute contre Barcelone dans le clasico. Le club madrilène, double tenant du titre en Ligue des champions, prépare dans les pires conditions la réception du PSG le 14 février en 8e de finale aller (match retour le 6 mars).

[🎞️RESUME] Liga 🇪🇸 Le Real est bel et bien en crise...

📉 L'équipe entraînée par Zidane pourrait compter 19 points de retard sur le Barça à l'issue de cette 19ème journéehttps://t.co/hheMRaNCCO #RMAVIL #GameOfTheWeek — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 13, 2018

Ce revers fait plus que désordre pour Zidane et ses joueurs. Le Real, 4e de Liga, peut potentiellement se trouver à 19 points du Barça dimanche soir. «On peut penser, et c'est vrai, que la Liga c'est fini, mais on s'en fiche», avait lancé mardi le coach français, déjà focalisé sur les deux objectifs restants: la Coupe du Roi et la Ligue des champions. Cette fois, il n'y a vraiment plus de doute.