Mercato: Arda Turan quitte le Barça pour rentrer en Turquie... Ribéry fait le forcing pour prolonger... La journée de transferts à revivre en direct

11h25: On parle aussi de Francky Ribéry ce matin...

Papy Francky a sorti un gros match hier soir avec le Bayern à Leverkusen (victoire 3-1, un but pour lui), et il en profite pour se vendre. En fin de contrat en juin prochain, il aimerait prolonger encore l'aventure en Bavière, mais ses dirigeants ne lui ont pour l'instant rien dit. «Je veux rester aussi longtemps que possible au Bayern, je suis en bonne santé, je suis toujours heureux de jouer et j'ai du plaisir avec cette équipe et avec mes fans», qu'il a dit après la rencontre.