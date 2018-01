EN DIRECT. Mercato : Barcelone officialise sa deuxième recrue.. Ancelotti pour remplacer Wenger?.. Suivez le mercato avec nous

10h49 : Le Barça officialise Yerry Mina

La transaction entre Palmeiras et Barcelone s'élève à 11,8M€. Le défenseur colombien a signé un contrat jusqu'en juin 2023, avec, à la clé, une petite clause libératoire de 100M€.

[OFFICIAL] All the details about the new @FCBarcelona player Yerry Mina

👉 https://t.co/36jrnGTo1E

🔵🔴 #BeBarça