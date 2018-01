Angleterre: Mourinho est atteint de «démence sénile» selon Antonio Conte

L'entraîneur de Chelsea Antonio Conte a estimé vendredi que son rival José Mourinho était peut-être atteint de «démence sénile», après des propos du Portugais assurant qu'il n'avait plus besoin de se comporter comme un «clown» durant les matches de son Manchester United.

«Parce que je ne me comporte pas comme un clown, cela veut dire que j'ai perdu ma passion?, s'était interrogé Mourinho en conférence de presse mercredi. Je préfère me comporter comme je le fais, plus mature. (...) On n'est pas obligé de se comporter comme un fou. Ce n'est pas ce que l'on fait devant les caméras» (qui compte).

