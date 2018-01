Allemagne: Le fils de Boris Becker veut porter plainte après avoir été traité de «petit demi-nègre»

Noah Becker, le fils de Boris, veut porter plainte pour insulte raciste contre un député du parti d'extrême droite AfD en Allemagne. — Picture/compb/Shutterst/SIPA

Noah Becker, le fils de l'ancien joueur de tennis allemand Boris Becker, veut porter plainte pour insulte raciste contre un député du parti d'extrême droite AfD qui l'a qualifié sur les réseaux sociaux de «petit demi-nègre», rapporte Bild mercredi. Le jeune homme de 23 ans, fils de l'ex-champion resté très célèbre en Allemagne et de Barbara Becker, a pris cette décision en accord avec son père, poursuit le journal sur son site internet.

Rassistische Twitter-Attacke - AfD-Abgeordneter nennt Noah Becker „Halbneger“ https://t.co/KDLdOxkFcK — BILD (@BILD) January 3, 2018

«J'ai été mandaté pour prendre immédiatement toutes les mesures juridiques contre Jens Maier, député du Bundestag, en raison de ce Tweet clairement raciste», a indiqué à Bild l'avocat de la famille Becker, Christian-Oliver Moser. Jens Maier, ancien juge de Dresde (est) et élu député de l'Alternative pour l'Allemagne le 24 septembre, avait qualifié dans un tweet le jeune homme de «petit demi-nègre». Le grand-père maternel du jeune homme est un noir américain.

Le message a depuis été effacé par Twitter et l'élu d'extrême droite a assuré au journal Bild qu'il n'était pas l'auteur de ce tweet posté sur son compte officiel par un collaborateur, selon lui.

Les «hordes d'hommes barbares, musulmans et violeurs»

C'est la deuxième fois en quelques jours que des députés de l'AfD suscitent une bronca avec des tweets racistes et xénophobes. La députée et figure de premier plan du parti Beatrix von Storch a ainsi évoqué sur le même réseau social les «hordes d'hommes barbares, musulmans et violeurs» dans une référence explicite aux agressions racistes commises dans la nuit du Nouvel An il y a deux ans à Cologne (ouest) et attribuées à des migrants.

A l'issue des législatives de septembre, plus de 90 députés de l'AfD sont entrés à la chambre basse du Parlement, provoquant un choc considérable dans une Allemagne qui se voulait jusqu'ici une démocratie exemplaire en raison de son lourd passé nazi.