VIDEO. Naples: Maradona n'est plus le meilleur buteur de l'histoire du club!

Si on nous avait dit en 1991, quand Diego Armando Maradona a quitté le Napoli, qu’un international slovaque de talent le déposséderait un jour de son record de meilleur buteur de l’histoire du club, l’aurait-on cru ? Question rhétorique. Mais les faits sont ce qu’ils sont : Marek Hamsik est, à 30 ans, le nouveau meilleur buteur de ce club de légende. Et c’est mérité.

[⚽️ VIDEO BUT] 🇮🇹 #SerieA

🏟 Hamsik devient le meilleur buteur de l'histoire du Napoli devant Maradona !

1️⃣1️⃣6️⃣ buts !

Quelle ovation du San Paolo https://t.co/19qzfhoSw3 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 23, 2017

Le Slovaque a marqué le troisième et dernier but de son équipe contre la Sampdoria, samedi, à l’occasion de la 18e journée de Serie A. Hamsik est arrivé à Naples à l’été 2007, à tout juste 20 ans. Dix ans plus tard, le milieu offensif slovaque est capitaine de l’équipe, dont il est depuis son arrivée un élément essentiel.

D10s n’avait eu besoin que de 7 ans pour établir son record de 115 buts

Maradona n’avait de son côté eu besoin que de sept ans pour inscrire ses 115 buts avec Naples, où il avait évolué de 1984 à 1991. Le légendaire numéro 10 argentin avait offert au Napoli ses deux seuls titres de champion d’Italie, en 1987 et 1990. 27 ans plus tard, le SSCN version Hamsik est leader de Serie A, et peut rêver d’un troisième titre.