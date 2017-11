Game of Thrones: Rafael Nadal réussit son entrée en lice à Paris et terminera l'année numéro un

Rafael Nadal terminera 2017 sur le trône — Francois Mori/AP/SIPA

Rafael Nadal n’a pas fêté sa victoire au premier tour du Rolex Paris Masters contre Chung comme s’il avait remporté un tournoi du grand chelem, mais pas loin. L’Espagnol n’a pas pu s’empêcher de serrer le poing et pousser un cri rageur en rejoignant sa chaise après avoir serré la main de l’arbitre. Cette fois c’est sûr, Rafa terminera 2017 au sommet du tennis mondial. Personne, pas même sa nouvelle bête noire, Roger Federer, ne l’en empêchera.

Avec sa victoire du jour Rafael Nadal assure sa place de numéro 1 mondial pour 2017... et ce pour la 4ème fois !

👏🏻 Rafa#RolexPMasters pic.twitter.com/yLO2MGifXP — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 1, 2017

Comme le précise le compte Twitter du Masters 1000 de Paris, c’est la quatrième fois que l’Espagnol réalise une telle performance. C’est d’autant plus remarquable que Nadal était donné pour beaucoup bon pour la casse il y a à peine un an. En 2017, il a gagné deux Masters 1000 et deux tournois du grand chelem. Solide.

Vainqueur de Chung à l’expérience

On en oublierait presque de parler de son match du jour. Sans vraiment briller, le protégé de Carlos Moya et Toni Nadal s’est défait du piège Chung-Hyeon en deux manches (7-5, 6-3), après avoir pas mal souffert dans le premier set. Le Majorquain jouera Pablo Cuevas en huitièmes de finale.