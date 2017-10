Gordon Hayward s'est gravement blessé lors du premier match de la saison de NBA entre les Boston Celtics et les Cavaliers de Cleveland, le 17 octobre 2017. — Tony Dejak/AP/SIPA

L’ailier des Celtics souffre d’une double fracture avec luxation du tibia et de la cheville…

Un peu plus de cinq minutes. C’est le très court laps de temps passé sur le parquet par Gordon Hawyard pour son premier match avec le Celtic, rejoint cet été contre un contrat de 128 millions de dollars sur quatre ans. Et on ne risque malheureusement pas de le revoir de sitôt. L’ex-coéquipier de Gobert chez les Jazz s’est fracassé la cheville dès l’entame de la saison NBA.

Alors qu’il tentait de reprendre une passe d’Irving pour un dunk et que James s’était interposé pour l’empêcher de marquer, Hayward, 27 ans, est retombé lourdement sur sa jambe gauche. Sa cheville n’a pas tenu, pliant selon un angle improbable. Vous pouvez cliquer sur la vidéo, mais attention, ça fait tout drôle de bon matin.

[📽️VIDEO] La terrible blessure de Gordon Hayward 😰

Âmes sensibles s'abstenir... 😱 #NBAextra https://t.co/no2cM6k7Ny — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 18, 2017

« C’est la pire blessure que j’aie vue dans ma carrière »

L’ailier est resté pendant de longues minutes allongé sur le parquet, le temps que sa jambe soit immobilisée et qu’il soit hissé sur une civière. « C’est la pire blessure que j’aie vue dans ma carrière », a admis Kyrie Irving qui est resté longtemps prostré et bras dessus bras dessous avec des coéquipiers pendant que Hayward recevait des soins.

Après la rencontre, son entraîneur Brad Stevens a indiqué qu’il souffrait d’une double fracture avec luxation du tibia et de la cheville. La durée de son indisponibilité n’est pas encore connue. Ah, et concernant le score final, sale soirée jusqu’au bout pour Boston, battu en toute fin de match, 102 à 99.

