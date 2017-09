E.T téléphone maison: Diego Costa est de retour à l'Atlético de Madrid (mais ne jouera pas avant janvier)

L'attaquant de l'Atletico Madrid Diego Costa. — PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Après un été miteux passé à vouloir se barrer de Chelsea pour retrouver l’Atlético Madrid, en vain, Diego Costa a (enfin) eu gain de cause. Barré par un Antonio Conte qui ne voulait plus de lui dans son effectif, l’international espagnol est arrivé vendredi à Madrid afin de passer sa visite médicale avec son club de cœur.

Atléticos, un amigo os quiere saludar pic.twitter.com/1jN5AoyBSI — Atlético de Madrid (@Atleti) September 22, 2017

Chelsea et les Colchoneros ont trouvé un accord jeudi au sujet du transfert de Diego Costa. Le deal est le suivant : les dirigeants madrilènes vont casquer 55 millions d’euros (+10 de bonus) pour racheter leur ancien joueur, mais le transfert ne sera officialisé que l’été prochain puisque l’Atlético est actuellement interdit de recrutement.

L’opération va donc se faire sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le seul truc, c’est que Diego Costa ne pourra pas jouer avec sa nouvelle équipe avant janvier 2018, toujours à cause de cette interdiction de recrutement. En attendant, il va avoir le temps de se refaire la cerise (avec le sourire ce coup-ci) et de s’entraîner pour enflammer dans quelques mois ses ex et nouveaux supporters.