Pro A: Boris Diaw ferait son grand retour en France, à Levallois

Boris Diaw, contre la Pologne — Matti Matikainen/Newspix2/SIPA

Non conservé par le Jazz d’Utah en fin de saison dernière, Boris Diaw attendait un éventuel nouveau contrat NBA. Mais c’est finalement en France et plus précisément à Levallois que l’ailier fort de 35 ans pourrait faire son retour, selon David Cozette, journaliste vedette de SFR Sport.

Gros scoop basket de la rentrée: Boris Diaw d'accord avec Levallois. Il sera un joueur des Metropolitans dès que la DNCG dira ok. @RMCsport — David Cozette (@DavidCozette) September 14, 2017

Aux Metropolitans, il rejoindrait son ancien partenaire de Pau et actuel coach, Freddy Fauthoux. Ce serait en tout cas une belle prise pour le club alto-séquanais qui doit disputer l’Eurocup cette saison.

Avec 14 saisons en NBA et un titre en 2014 avec les San Antonio Spurs, Boris Diaw est un joueur d’expérience qui affiche également 242 sélections en équipe de France. D’ailleurs sa présence en Pro A pourrait lui permettre de participer avec les Bleus aux phases de qualification pour le championnat du monde.