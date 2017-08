VIDEO. PSG-Toulouse: La «lambretta» de Neymar qui a beaucoup énervé Corentin Jean

Neymar a tenté (et réussi) une «lambretta» sur Corentin Jean lors de PSG-Toulouse (6-2), le 20 août 2017. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

On l’avait déjà vu faire sous le maillot du Barça, et ça lui avait d’ailleurs causé quelques ennuis. Face à Toulouse, dimanche soir, Neymar a ponctué sa belle prestation (deux buts, deux passes) par une lambretta (ou « soleil », en VF), cette sorte de roulette-sombrero par-dessus un adversaire. Un geste réussi à la perfection, pas vraiment du goût de sa victime, Corentin Jean, qui n’a pas voulu laisser passer ça et lui a arraché le maillot. Ce n’est pas forcément joli, mais ça peut très bien se comprendre…