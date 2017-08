EN DIRECT. PSG-TFC: Paris joue à la baballe mais ne tue pas le match (2-1)... Suivez le live de la rencontre...

Bonsoir tout le monde! J'espère que vous allez bien. Moi ça va, merci. Neymar poursuit sa session bizutage en France avec son premier match au Parc des Princes contre une équipe qui aura posé pas mal de problèmes au PSG l'année dernière. Pascal Dupraz l'a répété cette semaine, il son TFC ne viendra pas au Parc pour attaquer et faire des cadeaux aux Parisiens. Autant dire que Neymar et compagnie devront redoubler d'efforts et de créativiter pour recoller sur Monaco et Saint-Etienne au classement. On s'attend aussi à un hommage à Blaise Matuidi de la part du PSG. On rappelle à ceux qui sortent de leur grotte que Blaisou vient de signer à la Juve.

>> Rendez-vous à 20h45 pour le début du live