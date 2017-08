OM-Angers: Marseille perd ses premiers points au Vélodrome contre le SCO (1-1)... Revivez le live du match...

Salut les Minutos, bien ou bien ? On repart pour une nouvelle journée de live de notre bonne vieille Ligue 1 avec la réception du SCO d’Angers par l’Olympique de Marseille. Et qui dit Angers dit gros piège pour les hommes de Rudi Garcia, d’autant que ces derniers ont à peine eu le temps de se remettre de leur déplacement sur la pelouse de l’ogre Slovène de Domzale. Blague à part, on met quand même une pièce sur le succès des Marseillais à domicile. Une victoire qui leur permettrait de revenir à hauteur de l’AS Monaco et de l’ASSE. Angers, de son côté, tentera de partir du Vélodrome comme il y est arrivé : invaincu.

>> Rendez-vous à 16h50 pour le départ réel de ce live