Ligue 1: Mariano, la Ligue 1 est trop petite pour lui... Rennes-OL à revivre en live

4': Et pendant que Lyon joue, Lacazette joue aussi. Et marque, après moins de deux minutes dans son nouveau championnat. Incroyable.

WHAT A START TO HIS ARSENAL CAREER THAT IS!



LACAZETTEEEEEEEEE!#AFCvLCFC 🔴 1-0 🔵 (2) pic.twitter.com/QAmqB6D6Lx