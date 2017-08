EN DIRECT. Mercato: Draxler ne devrait pas quitter le PSG... Saint-Maximin rejoint l'OGC Nice... Suivez le livre avec nous

09h23: Salut tout le monde ! On est sur le pont de bon matin pour vous faire vivre de la manière la plus sympa possible une nouvelle journée sur le marché aux bestiaux. Plus on avance dans le mois d'août, plus les mouvements vont s'accélérer, on a déjà pu le voir hier avec l'OGC Nice qui recrute vite et bien. Allez, en selle les ami(e)s, c'est parti !