Mauvais joueur: Le Barça pourrait retarder de 30 jours la validation du transfert de Neymar en Ligue 1

Visiblement, l’institution catalane ne digère pas le départ de Neymar vers le PSG. Bon, sur le papier ce n’est pas un scoop, on sait que les dirigeants blaugranas l’ont très mauvaise contre le club de la capitale et le chèque de 222 millions d’euros qu’ils ont encaissé ne semble pas suffisant pour calmer leur colère…

Après avoir mangé la poussière dans le dossier Verratti et avalé leur chapeau dans l’affaire Neymar, les Barcelonais ne sont pas simplement mis en colère, ils sont aussi un peu (beaucoup) vexés. Du coup, Josep Maria Bartomeu pourrait choisir d’emmerder le PSG en retardant la qualification de Neymar dans son nouveau club.

En effet, RMC nous apprend samedi que le joueur brésilien n’est pas qualifié pour débuter sous le maillot parisien contre Amiens, et ce à cause du certificat international de transfert (CIT) que la LFP n’a pas reçu. Ce certificat, qui doit être délivré par la Fédération espagnole de football, n’a pas encore été transmis aux instances françaises. La Fédé espagnole attendrait en effet le feu vert du Barça avant de finaliser l’envoi de ce document.

Selon les textes, le président du Barça aurait 30 jours pour donner son accord et il se pourrait bien qu’il les utilise jusqu’au bout, histoire de retarder les débuts de Neymar au PSG. Passé ce délai, les dirigeants parisiens auront alors le droit de saisir la Fifa, qui autorisera automatiquement le Brésilien à fouler les pelouses de Ligue 1. En gros, pas sûr qu’on puisse voir Neymar dribbler ses premiers joueurs avant le mois de septembre…

Mais rien n’est encore sûr et on n’imagine mal le PSG rester silencieux pendant tout ce temps. Finalement à l’heure actuelle une seule chose est sûre, les deux clubs sont bel et bien en guerre, et ce quoiqu’en dise officiellement Nasser Al-Khelaïfi.

Vendredi, lors de la présentation de Neymar à la presse, le président parisien assurait ne pas être en mauvais termes avec le Barça. La réaction du club catalan, si elle est légale dans les faits, s’apparente tout de même un peu à un caprice d’enfant vexé, pas vraiment digne d’un club de cette grandeur…