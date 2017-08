EN DIRECT. Mercato: La Ligue espagnole a-t-elle refusé le paiement de la clause?.. Sainté annonce une 3e recrue...

10h30: SALUT A TOUS. Après la journée d'hier consacrée à Neymar, on reprend une activité (presque) normale aujourd'hui. On parlera du Brésilien, bien sûr, et de son arrivée à Paris dans la journée, mais on ne s'interdira pas de mentionner la future destination de Jean-Christophe Bahebeck. Bienvenue chez nous !