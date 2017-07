Jeux olympiques: C'est sûr Paris organisera les JO... En 2024 ou 2028

La candidature de Paris à l'organisation des Jeux olympiques de 2024 a connu un moment important avec les journées olympiquées, les 23 et 24 juin 2017. — Stephane Allaman/SIPA

Ce n'est qu'une demi-surprise mais elle vaut son pesant de cacahuètes: Paris est sûre d'organiser les Jeux olympiques. Reste à savoir quand. Comme prévu, le CIO a voté la double-attribution à la capitale française et Los Angeles pour les JO 2024 et 2028, sans préciser quelle ville aura quoi.

C'est fait ! La Session extra. du CIO a adopté la résolution ouvrant la possibilité d'attribuer les @jeuxolympiques 2024 et 2028 à Lima ! pic.twitter.com/4xPfbpmYAy — France Olympique (@FranceOlympique) July 11, 2017

Cette décision, propossée par son président Thomas Bach, a été validée par le CIO (Comité International Olympique) mardi à Lausanne à l'issue d'une session extraordinaire. Quelques heures plus tôt, Paris et Los Angeles ont pu présenter leurs candidatures face aux membres du mouvement olympiques.

Hidalgo et Garcetti satisfaits

A l'issue de ce vote, Anne Hidalgo, maire de Paris, et son homologue de Los Angeles, Eric Garcetti, sont montés à la tribune pour dire « merci » de concert. Il reste désormais au CIO et aux deux villes à trouver un accord « tripartite » pour décider de l'ordre d'attribution des Jeux- 2024 et 2028. Et commence ainsi une longue batailles de négociations.

