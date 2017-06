L'ancien international français Stéphane Paille est décédé le jour de son 52e anniversaire

Stéphane Paille, époque Caen — SM Caen

C’est une bien triste annonce qu’a formulé le Stade Malherbe de Caen sur son compte Twitter mardi après-midi. L’ancien international français Stéphane Paille est décédé à l’âge de 52 ans des suites d’une longue maladie.

Passé par Bordeaux, l’OL, Montpellier et même le FC Porto, Paille avait revêtu la tunique des Bleuets à plus de 30 reprises et celle de l’équipe de France huit fois. Avec les Espoirs, il avait gagné l’Euro 1988 en compagnie d’Eric Cantona ou encore Laurent Blanc.