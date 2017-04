Sport

TENNIS David Goffin va mettre du temps pour digérer cette demi-finale hors du commun...

Goffin hallucine face à la mauvaise décision de l'arbitre. - Claude Paris/AP/SIPA

A.L.G. avec AFP

L'arbitre a donné un gros coup de pouce à Nadal dans son duel face à Goffin

L'Espagnol affrontera son compatriote Albert Ramos

Rafael Nadal, tenant du titre, a rejoint son compatriote Albert Ramos en finale du Masters 1000 de Monte-Carlo grâce à sa victoire devant le Belge David Goffin, 13e joueur mondial, 6-3, 6-1 samedi, au terme d’un match émaillé par une grossière erreur d’arbitrage.

Si Ramos l’a emporté à la régulière, Nadal a profité malgré lui d’une erreur de l’arbitre de chaise Cédric Mourier et a provoqué à plusieurs reprises des huées du public. Goffin, bourreau de Novak Djokovic au tour précédent, venait en effet d’emporter le sixième jeu (4-2) sur une faute de Nadal. Comme la vidéo allait le prouver, la balle est tombée une dizaine de centimètres derrière la ligne de fond de court.

6/3 Nadal qui a bien terminé ce set ! Manche marquée par une énorme erreur d'arbitrage ! Goffin aurait dû mener 4-2 ... #VamosRafa 💪🏻🎾🇪🇸 pic.twitter.com/nv6SXXdngX — Nadal_France (@Nadal_Fr) April 22, 2017

Mais l’arbitre Cédric Mourier est descendu de sa chaise pour indiquer que la balle de Nadal était bonne… en se basant sur une marque qui n’était, elle, pas la bonne. Il s’est alors attiré les foudres d’un Goffin consterné, qui allait finalement perdre le jeu…

Il est donc possible de perdre un set de tennis 6-3, en menant 4-2 ! #Nadal #Goffin #MonteCarlo @TennisLegende — Julien Bialas (@JBibi888) April 22, 2017

Le Wallon n’allait plus en marquer qu’un seul face à Nadal dont la montée en puissance au cours de la partie a coïncidé avec cette erreur d’arbitrage. Le Majorquin survolait le reste de la partie et la bouclait sur sa troisième balle de match lors d’un jeu de service adverse. Les huées reprenaient et Goffin refusait de serrer la main de l’arbitre.

Goffin en conf dans 40 minutes, après Nadal. Le temps de se calmer sans doute... Dur dur. — Carole Bouchard (@carole_bouchard) April 22, 2017

Grâce à ce coup de pouce du destin, et de l’arbitre, Nadal affrontera dimanche son compatriote Albert Ramos, victorieux un peu plus tôt dans la journée du Français Lucas Pouille.

Mots-clés :