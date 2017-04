Sport

TENNIS Novak Djokovic n'y arrive décidément plus...

Djokovic est dans dur - VALERY HACHE / AFP

W.P., avec AFP

Et un cador de plus qui prend la porte, un ! Après Andy Murray, Stan Wawrinka et Marin Cilic pour ne citer que ces trois-là, voilà que le Masters 1000 de Monte-Carlo perd l’ancien numéro un mondial Novak Djokovic. Le Serbe a perdu en trois manches contre le Belge David Goffin 6-2, 3-6, 7-5 en quarts de finale.

TREMBLEMENT DE TERRE sur le Rocher ! David #Goffin met dehors le N°2 mondial Novak #Djokovic dès les 1/4 6-2 3-6 7-5 ! #MonteCarloMasters pic.twitter.com/1AjuXw4bPb — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) April 21, 2017

Goffin prive ainsi le public monégasque d’un éventuel choc entre Nole et Rafael Nadal. L’Espagnol sera probablement l’adversaire de l’épouvantail belge. Mais il doit encore passer l’obstacle Diego Schwartzman. Et au vu de la tronche qu’a cette semaine de tennis, on serait bien malavisés d’envoyer l’Ibère en demies avant que le match n’ait lieu.

