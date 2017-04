Sport

TENNIS

Lucas Pouille ne connaîtra pas sa première finale de Masters 1000

Le Français perd en trois sets (6-3, 5-7, 6-1)

Pas de Pouille… Le tennisman français Lucas Pouille, 17e joueur mondial, a chuté samedi après-midi contre l’Espagnol Albert Ramos (24e) en trois sets (6-3, 5-7, 6-1), à Monte-Carlo, ratant une belle occasion de s’inviter pour la première fois en finale d’un Masters 1000. Le grand espoir du tennis hexagonal, 23 ans, n’imitera pas Gaël Monfils (forfait), devenu l’an passé le premier Français à se hisser en finale depuis le titre de Cédric Pioline en 2000.

Pouille était pourtant le favori de ce match à la faveur de son classement et de résultats plus probants dans les grands tournois que ceux de son adversaire. Mais après avoir recollé au score à une manche partout avec panache, le Nordiste n’a plus existé dans le dernier set, une faillite peut-être due à des douleurs apparentes au dos.

