Sport

FOOTBALL Antoine Griezmann a refroidi le Bernabeu à cinq minutes de la fin du derby madrilène...

Griezmann - PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

W.P., avec AFP

Tout allait bien pour le Real Madrid de Zizou et Benzema. Pepe avait ouvert le score sur corner à la 52e minute et les Merengue se dirigeaient vers un nouveau succès en Liga. Tout ça, c'était avant la 85e minute de jeu, et l'égalisation signée Antoine Griezmann, venu jouer les troubles-fête dans la surface de Keylor Navas.

Auteur de son 15e but en Liga cette saison, le Français a aussitôt fêté cette égalisation en montrant aux caméras, inscrit sur son tibia gauche, le nom de sa fille Mia qui fêtait son premier anniversaire samedi.

En tout cas, l'international français a joué un bien mauvais tour au Real Madrid (1er, 72 pts), qui pourrait perdre la tête du classement si le Barça (2e, 69 pts) s'imposait en soirée à Malaga. L'Atletico, de son côté, a conforté sa troisième place (62 pts), directement qualificative pour la C1.

Mots-clés :