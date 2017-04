Sport

FOOTBALL Selon le conseiller sportif de l'international français, cinq gros clubs courtiseraient Griezmann...

Antoine Griezmann - JAVIER SORIANO / AFP

W.P.

Ça sent de plus en plus la fin du voyage pour Antoine Griezmann avec l’Atlético de Madrid. La star du Vicente Calderon devrait faire ses valises au cours du prochain mercato estival. Mais où ? A en croire son conseiller sportif Eric Olhats, amené à s’exprimer sur le sujet sur RMC Sport, l’international français aurait des pistes en Espagne et en Angleterre.

Chelsea, United, City, le Barça et le Real sont sur le coup

« Il y a une réflexion parce que ça tape à la porte. Le chant des sirènes, bien entendu qu’on se pose la question. Il n’y a pas 50 000 clubs qui peuvent mettre 100 millions sur la table, le tour est vite fait. C’est le prix de la clause. Manchester United a pris des renseignements, comme Chelsea, Manchester City, Barcelone et même le Real. »

Bref, Griezmann a l’embarras du choix. Et le grand gagnant s’appelle le trésorier de l’Atlético de Madrid.

Mots-clés :